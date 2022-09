Calciomercato.com – Pioli: ‘Rinnovo? Al Milan mi sento a casa, quando uno si sente a casa non considera altro’ VIDEO | Mercato (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-22 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da CalcioMercato.com: Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha ritirato a Coverciano il Premio nazionale per lo sport Nereo Rocco: ecco le sue dichiarazioni a margine della cerimonia. “Vincere ancora? Ci si prova, è un campionato molto livellato con tante squadre forti, noi vogliamo rimanere tra le più accreditate fino in fondo. Milan-Napoli? Prestazione di alto livello, ma non abbiamo raggiunto il risultato e quindi possiamo e dobbiamo fare meglio. Sarà importante capire come gestire chi andrà al Mondiale, ma ora fino a metà novembre l’obiettivo è quello di rimanere al vertice”. RINNOVO – “Io al Milan mi sento a casa: ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-22 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Stefano, allenatore del, ha ritirato a Coverciano il Premio nazionale per lo sport Nereo Rocco: ecco le sue dichiarazioni a margine della cerimonia. “Vincere ancora? Ci si prova, è un campionato molto livellato con tante squadre forti, noi vogliamo rimanere tra le più accreditate fino in fondo.-Napoli? Prestazione di alto livello, ma non abbiamo raggiunto il risultato e quindi possiamo e dobbiamo fare meglio. Sarà importante capire come gestire chi andrà al Mondiale, ma ora fino a metà novembre l’obiettivo è quello di rimanere al vertice”. RINNOVO – “Io almi: ...

cmdotcom : #Ranieri, l'uomo giusto al posto giusto per salvare l'#Inter - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e la clausola rescissoria di #KimMinJae: come funziona - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - TUTTOJUVE_COM : Mudryk, il prezzo sale - calciomercato_m : MERCATO - Milan, il Galatasaray non molla Ballo-Touré -