Tennis, Carlos Alcaraz: “Mi spiace non aver giocato contro Federer, ma non accetterei una sua proposta come mio coach” (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo la vittoria dello US Open e l’approdo in vetta alla classifica mondiale, Carlos Alcaraz è finito nel mirino della stampa nazionale ed internazionale. L’ultima intervista dello spagnolo è stata nel programma televisivo El Hormiguero su Antena 3, dove il nuovo numero uno del mondo ha parlato del trionfo di New York, ma anche della notizia che ha sicuramente sconvolto tutto il mondo del Tennis, il ritiro di Roger Federer. Sullo svizzero e sul suo addio, Alcaraz si è espresso così: “Se Roger si offrisse di allenarmi, direi di no. Juan Carlos è il mio secondo padre e non lo cambierei con nessuno. Di certo mi spiace molto non aver potuto giocare con Federer. Ma un bilancio 0-0 è meglio di 0-1”. Tennis, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo la vittoria dello US Open e l’approdo in vetta alla classifica mondiale,è finito nel mirino della stampa nazionale ed internazionale. L’ultima intervista dello spagnolo è stata nel programma televisivo El Hormiguero su Antena 3, dove il nuovo numero uno del mondo ha parlato del trionfo di New York, ma anche della notizia che ha sicuramente sconvolto tutto il mondo del, il ritiro di Roger. Sullo svizzero e sul suo addio,si è espresso così: “Se Roger si offrisse di allenarmi, direi di no. Juanè il mio secondo padre e non lo cambierei con nessuno. Di certo mimolto nonpotuto giocare con. Ma un bilancio 0-0 è meglio di 0-1”., ...

