Svolta per Eataly, addio Farinetti: ecco chi l'ha comprata

Una vera e propria svolta è in atto in seno a Eataly, la catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani fondata ad Alba nel 2003 da Oscar Farinetti. L'azienda, che nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 464 milioni di euro, cambia padrone e non sarà più solo dell'imprenditore piemontese e della sua famiglia. Dopo oltre due decadi segnate da successi e grandissimi traguardi raggiunti, infatti, i soci storici di Eatinvest e la famiglia Baffigo/Miroglio hanno deciso di cedere la quota di maggioranza di Eataly all'Investindustrial, fondo di Andrea Bonomi.

Eataly, svolta per il futuro del gruppo

Il passaggio delle quote di maggioranza dalla famiglia Farinetti al fondo ...

