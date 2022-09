Re Carlo: la prima mossa da sovrano è licenziare i dipendenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso che il mondo ha detto addio alla regina Elisabetta tutti gli occhi sono puntati sul nuovo sovrano. Re Carlo III ha avviato il proprio regno in sordina dedicandosi in via preliminare a tutti gli impegni impellenti. Ma adesso sembra essersi messo a lavoro per attuare alcune politiche a lungo termine. Le prime scelte, però, rischiano di scatenare già malcontento. Il personale della residenza reale di Buckingham Palace, che in tutti questi anni, ha lavorato al servizio della defunta regina Elisabetta ha raccontato al Daily Mail di essere stato “deluso” dalle prime mosse di re Carlo. Hanno ricevuto, infatti, comunicazione del fatto che il loro posto di lavoro potrebbe essere a rischio con il nuovo re. AnsaUn certo numero di dipendenti, infatti, dichiara di aver ricevuto una lettera spiacevole che sembra preannunciare ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso che il mondo ha detto addio alla regina Elisabetta tutti gli occhi sono puntati sul nuovo. ReIII ha avviato il proprio regno in sordina dedicandosi in via preliminare a tutti gli impegni impellenti. Ma adesso sembra essersi messo a lavoro per attuare alcune politiche a lungo termine. Le prime scelte, però, rischiano di scatenare già malcontento. Il personale della residenza reale di Buckingham Palace, che in tutti questi anni, ha lavorato al servizio della defunta regina Elisabetta ha raccontato al Daily Mail di essere stato “deluso” dalle prime mosse di re. Hanno ricevuto, infatti, comunicazione del fatto che il loro posto di lavoro potrebbe essere a rischio con il nuovo re. AnsaUn certo numero di, infatti, dichiara di aver ricevuto una lettera spiacevole che sembra preannunciare ...

fanpage : Checco Zalone è autore di un brano per la 65esima edizione dello Zecchino D’oro, prossimamente su Rai Uno con Carlo… - teatrolafenice : Carlo Maria Giulini dirige L'Imperatore di Beethoven. Al pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli. È il nostro asco… - CottarelliCPI : Ho aperto la mia prima pagina Instagram, che vi invito a seguire: - agosto_stefania : @CarloUlivi @nicolomontarini A suo tempo. Non poniamo soluzioni prima del problema. Non inflazionato il tempo. Carlo. - NotizieNews2 : 'Lo pretendo prima di andarmene'. Meghan Markle, la richiesta choc a Re Carlo -