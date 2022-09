Quando gioca Roger Federer il doppio con Nadal? Orario esatto Laver Cup, dove vederlo in tv, programma, avversari (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì 23 settembre 2022, O2 Arena, Londra. Il luogo che per 12 edizioni è stato casa delle ATP Finals (alias Masters) ritorna in scena per la Laver Cup, ma non solo. Qui Roger Federer ha deciso di dare l’addio al tennis competitivo. E di volerlo fare in campo, nonostante un ginocchio che ormai non è più in grado di sostenere gli sforzi professionistici. L’ultima volta da professionista sarà legata non a un singolare, perché il fisico non lo aiuta minimamente in questo senso, ma a un doppio. E che doppio: al suo fianco, con la logica del team Europa contro quello del Resto del Mondo, ci sarà il suo antico rivale Rafael Nadal, con cui, dal 2004, ha condiviso 40 sfide in campo, nonché il doppio sempre di Laver Cup nella prima edizione, quella del 2017, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì 23 settembre 2022, O2 Arena, Londra. Il luogo che per 12 edizioni è stato casa delle ATP Finals (alias Masters) ritorna in scena per laCup, ma non solo. Quiha deciso di dare l’addio al tennis competitivo. E di volerlo fare in campo, nonostante un ginocchio che ormai non è più in grado di sostenere gli sforzi professionistici. L’ultima volta da professionista sarà legata non a un singolare, perché il fisico non lo aiuta minimamente in questo senso, ma a un. E che: al suo fianco, con la logica del team Europa contro quello del Resto del Mondo, ci sarà il suo antico rivale Rafael, con cui, dal 2004, ha condiviso 40 sfide in campo, nonché ilsempre diCup nella prima edizione, quella del 2017, ...

