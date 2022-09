Pedofilia, da Cei linee guida per tutela minori in scuole cattoliche (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – I Vescovi tengono “alta l’attenzione sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Il Consiglio nazionale della scuola cattolica della Cei pubblicherà a breve il testo ‘linee guida per la tutela dei minori nelle scuole cattoliche’, uno strumento a servizio dei docenti e del personale che opera nelle scuole cattoliche e nella formazione professionale d’ispirazione cristiana, oltre che delle famiglie e di tutto il mondo scolastico. Lo fa sapere la Cei al termine del Consiglio episcopale d’autunno che si è tenuto a Matera dove si è aperto il Congresso eucaristico nazionale. La Cei ricorda gli impegni presi dalla Chiesa per arginare la Pedofilia: “Si era deciso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – I Vescovi tengono “alta l’attenzione sul tema delladeie delle persone vulnerabili”. Il Consiglio nazionale della scuola cattolica della Cei pubblicherà a breve il testo ‘per ladeinelle’, uno strumento a servizio dei docenti e del personale che opera nellee nella formazione professionale d’ispirazione cristiana, oltre che delle famiglie e di tutto il mondo scolastico. Lo fa sapere la Cei al termine del Consiglio episcopale d’autunno che si è tenuto a Matera dove si è aperto il Congresso eucaristico nazionale. La Cei ricorda gli impegni presi dalla Chiesa per arginare la: “Si era deciso di ...

