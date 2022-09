Milan, occhi in casa Chelsea: piace un attaccante dei Blues (Di giovedì 22 settembre 2022) Maldini e Massara guardano con attenzione in casa del Chelsea. Ecco l’attaccante che è finito nel mirino dei due dirigenti I due dirigenti del Milan Maldini e Massara monitorando con grande interesse Broja del Chelsea, cercato anche dal Napoli la scorsa estate. Il centravanti classe 2001 è rimasto a Stamford Bridge ma non sta trovando grande impiego. I Blues valutano il giocatore 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Maldini e Massara guardano con attenzione indel. Ecco l’che è finito nel mirino dei due dirigenti I due dirigenti delMaldini e Massara monitorando con grande interesse Broja del, cercato anche dal Napoli la scorsa estate. Il centravanti classe 2001 è rimasto a Stamford Bridge ma non sta trovando grande impiego. Ivalutano il giocatore 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

