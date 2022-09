Mercoledì: il nuovo teaser della serie di Tim Burton svela la Nevermore Academy (Di giovedì 22 settembre 2022) Un nuovo teaser trailer di Mercoledì dedicato alla Nevermore Academy, la scuola che il personaggio di Jenna Ortega frequenterà nella serie di Tim Burton. Nello spinoff Mercoledì, serie di Tim Burton in arrivo a breve su Netflix, il pubblico farà la conoscenza della Nevermore Academy, scuola "esclusiva" che si troverà a frequentare Mercoledì Addams e che è oggetto di un nuovo teaser trailer. al centro del teaser troviamo non solo la protagonista dello show, interpretata da Jenna Ortega, ma anche Gwendoline Christie nel ruolo della Preside Larissa Weems. Il video include anche un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Untrailer didedicato alla, la scuola che il personaggio di Jenna Ortega frequenterà nelladi Tim. Nello spinoffdi Timin arrivo a breve su Netflix, il pubblico farà la conoscenza, scuola "esclusiva" che si troverà a frequentareAddams e che è oggetto di untrailer. al centro deltroviamo non solo la protagonista dello show, interpretata da Jenna Ortega, ma anche Gwendoline Christie nel ruoloPreside Larissa Weems. Il video include anche un ...

andrea_magarini : RT @FoodPolicyMi: ???? Mercoledì 21/09, inaugura in centro, il nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare a Milano. Per saperne di pi… - NewsPadania : RT @FoodPolicyMi: ???? Mercoledì 21/09, inaugura in centro, il nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare a Milano. Per saperne di pi… - Luisa17479760 : RT @Demiu18: Cosa succederà mercoledì? Tolga capirà che Sinem non è Berlin ma che in realtà ad intrigarlo è stata di nuovo Ilkin? Nel fratt… - vansandpizza : Siamo solo a mercoledì e non vedo l'ora che arrivi domenica per abbracciare di nuovo manfri - Think_movies : “Mercoledì”: alla scoperta della Nevermore Academy con il nuovo video -

Anastacia conquista il pubblico di Milano a suon di soul, pop e rock Mercoledì 21 settembre Anastacia ha dato il via alla leg italiana della tournée I'm Outta ... Anastacia ha scritto un nuovo capitolo della sua lunga storia d'amore con il pubblico italiano che ... Nuovo Direttore del Dipartimento Jonico Il Prof. Paolo Pardolesi è il nuovo Direttore del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari "Aldo Moro" per il quadriennio 2022 - 2026 Subentra al Prof. Riccardo Pagano Mercoledì 21 settembre, il Consiglio del Dipartimento ... Lega Nerd 21 settembre Anastacia ha dato il via alla leg italiana della tournée I'm Outta ... Anastacia ha scritto uncapitolo della sua lunga storia d'amore con il pubblico italiano che ...Il Prof. Paolo Pardolesi è ilDirettore del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari "Aldo Moro" per il quadriennio 2022 - 2026 Subentra al Prof. Riccardo Pagano21 settembre, il Consiglio del Dipartimento ... Mercoledì: il nuovo teaser ci invita a iscriverci alla Nervermore Academy