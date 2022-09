Letizia Di Spagna elegantissima in rosso con l’abito low costo: incredibile quanto ha speso (Di giovedì 22 settembre 2022) Letizia di Spagna ha messo a segno un nuovo colpo da maestra, mostrandosi ad un evento super elegantissima di rosso vestita… ma a lasciare senza parole è stato il costo sostenuto per l’acquisto dell’abito in questione. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come Letizia di Spagna sia riuscita a farsi spazio nella monarchia, diventando subito una delle donne più influenti al mondo con le sue azioni messe in atto anche in campo umanitario e non solo. La sovrana spagnola, così come Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, è annoverata come una delle maggiori figure influenti anche nel campo della moda, così come dimostrato dai look che di volta in volta riscuotono gli outfit sfoggiati dalla Regina Letizia. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 settembre 2022)diha messo a segno un nuovo colpo da maestra, mostrandosi ad un evento superdivestita… ma a lasciare senza parole è stato ilsostenuto per l’acquisto delin questione. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere comedisia riuscita a farsi spazio nella monarchia, diventando subito una delle donne più influenti al mondo con le sue azioni messe in atto anche in campo umanitario e non solo. La sovrana spagnola, così come Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, è annoverata come una delle maggiori figure influenti anche nel campo della moda, così come dimostrato dai look che di volta in volta riscuotono gli outfit sfoggiati dalla Regina. La ...

