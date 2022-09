La stampa estera delude la sinistra italiana: non teme la Meloni, anzi: “Più è forte più sarà stabilizzante” (Di giovedì 22 settembre 2022) Altro che sirene di sinistra che tentano di ammaliare col canto del “pericolo Meloni”: stavolta la stampa estera non cade nel vecchio trucco della demonizzazione facile dell’avversario candidato alla vittoria, e a suon di titoloni e articolesse. Tanto è vero che per l’americano Foreign Affairs «è meglio che il suo governo sia forte». Mentre il britannico Financial Times nega che un esecutivo a guida Fdi sarà un disastro. Persino il tedesco Handelsblatt, nel porre il tema dei delicati rapporti con Berlino, non inscena drammi, limitandosi ad assumere una posizione attendista. Niente aedi anti-Meloni o Stalingrado mediatiche da presidiare insomma: le testate internazionali, stavolta, deludono la sinistra di casa nostra. La stampa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Altro che sirene diche tentano di ammaliare col canto del “pericolo”: stavolta lanon cade nel vecchio trucco della demonizzazione facile dell’avversario candidato alla vittoria, e a suon di titoloni e articolesse. Tanto è vero che per l’americano Foreign Affairs «è meglio che il suo governo sia». Mentre il britannico Financial Times nega che un esecutivo a guida Fdiun disastro. Persino il tedesco Handelsblatt, nel porre il tema dei delicati rapporti con Berlino, non inscena drammi, limitandosi ad assumere una posizione attendista. Niente aedi anti-o Stalingrado mediatiche da presidiare insomma: le testate internazionali, stavolta, deludono ladi casa nostra. La...

giannisassari08 : RT @SecolodItalia1: La stampa estera delude la sinistra italiana: non teme la Meloni, anzi: “Più è forte più sarà stabilizzante” https://t.… - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: La stampa estera delude la sinistra italiana: non teme la Meloni, anzi: “Più è forte più sarà stabilizzante” https://t.… - SecolodItalia1 : La stampa estera delude la sinistra italiana: non teme la Meloni, anzi: “Più è forte più sarà stabilizzante”… - Stampa_Estera : RT @luca_steinmann1: Mercoledì prossimo 28 settembre alle 18.30 sarò allo Swiss Corner di Milano per parlare degli ultimi mesi che ho trasc… - Stampa_Estera : RT @NRobemontoya: “The Economy of Francesco”, un'economia diversa, il nuovo strumento di civiltà, più giusta e più fraterna, processo che a… -