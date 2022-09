Grande Fratello Vip: le docce hot delle concorrenti infiammano la Casa (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo un avvio con il botto, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è tempo di prendere familiarità con la convivenza forzata e con la vita all’interno della Casa più spiata d’Italia. I vipponi di Alfonso Signorini avranno per i prossimi sei mesi le telecamere puntate addosso in ogni occasione. Anche quando si tratta di fare la doccia. E le prime docce alzano subito la temperatura all’interno del loft di Cinecittà. Le docce hot Come ogni anno, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip le bellezze femminili non mancano. Mentre le telespettatrici italiane possono rifarsi gli occhi con la presenza nella Casa di fisici statuari come quelli di Amaurys Perez e Antonino Spinalbese, ad attrarre l’attenzione del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo un avvio con il botto, per idelVip è tempo di prendere familiarità con la convivenza forzata e con la vita all’interno dellapiù spiata d’Italia. I vipponi di Alfonso Signorini avranno per i prossimi sei mesi le telecamere puntate addosso in ogni occasione. Anche quando si tratta di fare la doccia. E le primealzano subito la temperatura all’interno del loft di Cinecittà. Lehot Come ogni anno, all’interno delladelVip le bellezze femminili non mancano. Mentre le telespettatrici italiane possono rifarsi gli occhi con la presenza nelladi fisici statuari come quelli di Amaurys Perez e Antonino Spinalbese, ad attrarre l’attenzione del ...

