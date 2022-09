“Cucinare il pollo con lo sciroppo per la tosse è pericoloso”: l’allarme della autorità sanitarie dopo il video su TikTok (Di giovedì 22 settembre 2022) Un pollo ‘molto speziato’? No, qualcosa di molto più disgustoso, ma soprattutto pericoloso. Siamo negli Stati Uniti. Qui è diventato virale il video del “pollo cucinato con lo sciroppo”. Nella fattispecie l’utente in questione friggeva due petti di pollo con lo sciroppo, rigirandoli di tanto in tanto come si fa con l’olio. E invece era uno sciroppo per tosse, raffreddore, dolori e sintomi influenzali. Il farmaco utilizzato è il NyQuil, contenente acetaminofene, destrometorfano HBr, doxilamina succinato e pseudoephedrine. Per questo la stessa FDA (Food and Drug Administration) ha deciso di intervenire, dopo che il filmato – pubblicato per la prima volta un anno fa – era diventato virale su TikTok in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Un‘molto speziato’? No, qualcosa di molto più disgustoso, ma soprattutto. Siamo negli Stati Uniti. Qui è diventato virale ildel “cucinato con lo”. Nella fattispecie l’utente in questione friggeva due petti dicon lo, rigirandoli di tanto in tanto come si fa con l’olio. E invece era unoper, raffreddore, dolori e sintomi influenzali. Il farmaco utilizzato è il NyQuil, contenente acetaminofene, destrometorfano HBr, doxilamina succinato e pseudoephedrine. Per questo la stessa FDA (Food and Drug Administration) ha deciso di intervenire,che il filmato – pubblicato per la prima volta un anno fa – era diventato virale suin ...

