Cos’è l’operazione “Globo d’Oro”, il piano per l’incoronazione di Re Carlo III (Di giovedì 22 settembre 2022) Si chiama “operazione Globo d’Oro” e farebbe subito pensare a una delle spericolate e coraggiose imprese dell’agente segreto James Bond. Invece è il nome tradizionalmente dato ai preparativi della cerimonia di incoronazione del successore al trono del Regno Unito, Re Carlo III. Il rito, imponente e solenne, secondo indiscrezioni si svolgerà nell’anniversario numero 70 dell’incoronazione della Regina Elisabetta II. Avvenuta il 2 giugno del 1953. La data sarebbe stata scelta dal sovrano per omaggiare in modo ancora più significativo il lungo periodo di regno della sua adorata madre. Ma cosa prevede l’”operazione Globo d’Oro” e perché si chiama così? Fissa tempi e modalità dei preparativi e regole e consuetudini della cerimonia di incoronazione. Dal tempo ritenuto necessario ai sudditi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Si chiama “operazione” e farebbe subito pensare a una delle spericolate e coraggiose imprese dell’agente segreto James Bond. Invece è il nome tradizionalmente dato ai preparativi della cerimonia di incoronazione del successore al trono del Regno Unito, ReIII. Il rito, imponente e solenne, secondo indiscrezioni si svolgerà nell’anniversario numero 70 deldella Regina Elisabetta II. Avvenuta il 2 giugno del 1953. La data sarebbe stata scelta dal sovrano per omaggiare in modo ancora più significativo il lungo periodo di regno della sua adorata madre. Ma cosa prevede l’”operazione” e perché si chiama così? Fissa tempi e modalità dei preparativi e regole e consuetudini della cerimonia di incoronazione. Dal tempo ritenuto necessario ai sudditi ...

