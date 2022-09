Basket | Ettore Messina | “Obiettivo Final Four con l’Olimpia Fontecchio in NBA? Sarà valorizzato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ancheè stato uno dei protagonisti della giornata inaugurale del Festival dello Sport 2022 di Trento, giunto alla quinta edizione. Sala gremita per il coach delMilano campione d’Italia in carica, che ha spaziato tra diversi argomenti. “Lo Scudetto di quest’anno non è stato una vendetta per lae 2021 – ha spiegato – Siamo stati più umili, vedere festeggiare i giocatori insieme allo staff, al presidente Armani e tutti i tifosi è sicuramente la cosa che resta maggiormente.” Uno sguardo anche al futuro, con un sogno chiamato Eurolega: “Abbiamo un roster più profondo quest’anno, vogliamo provare a tornare alle.” Lo Scudetto ha portato anche una novità sul corpo di, ovvero il tatuaggio “Olimpia 2022” sul braccio: “E’ colpa di ...