Wta 500 Tokyo 2022: montepremi e prize money (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 500 di Tokyo 2022 sui campi in cemento outdoor dell'Ariake Coliseum della capitale nipponica. Evento che torna a disputarsi dopo tre anni a causa della pandemia e che vide trionfare nella sua ultima edizione, del 2019, la beniamina di casa Naomi Osaka. La due volte vincitrice slam è presente anche quest'anno nel tabellone principale, ma la prima testa di serie spetta a Paula Badosa, seguita da Caroline Garcia. Il prize money totale dell'evento corrisponde a 757,900 dollari, di cui $116,340 sono destinati alla campionessa, con 470 punti del ranking femminile a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro del Wta 500 di Tokyo 2022 e dei punti valevoli per la ...

