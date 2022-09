Usa, rivolta dem contro i migranti trasferiti sull’isola dei Vip. E scatta anche la class action (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ha suscitato un putiferio e una class action la decisione del governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, di trasferire alcuni migranti illegali sull’isola di Martha’s Vinyeard, una località esclusiva di fronte alla costa del Massachussets e molto cara a certi ricchi ambienti liberal, una sorta di Capalbio Usa. Dopo essere stati soccorsi dalle autorità locali e volontari dell’isola, i circa 50 migranti, per lo più venezuelani, sono stati trasferiti dell’agenzia per l’emergenza del Massachussets in una base militare a Cape Cod. I governatori repubblicani si accodano alla Florida Quale sia l’idea alla base della decisione lo ha spiegato la responsabile delle comunicazioni del governatore della Florida, Taryn Fenske: «Stati come il Massachusetts, New York e la California ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ha suscitato un putiferio e unala decisione del governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, di trasferire alcuniillegalidi Martha’s Vinyeard, una località esclusiva di fronte alla costa del Massachussets e molto cara a certi ricchi ambienti liberal, una sorta di Capalbio Usa. Dopo essere stati soccorsi dalle autorità locali e volontari dell’isola, i circa 50, per lo più venezuelani, sono statidell’agenzia per l’emergenza del Massachussets in una base militare a Cape Cod. I governatori repubblicani si accodano alla Florida Quale sia l’idea alla base della decisione lo ha spiegato la responsabile delle comunicazioni del governatore della Florida, Taryn Fenske: «Stati come il Massachusetts, New York e la California ...

