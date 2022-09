Ucraina | Zelensky | “Non credo Russia userà armi nucleari”

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - GiovaQuez : Zelensky: “La nostra Kupyansk. È difficile guardare cosa hanno fatto gli occupanti. Rovina, decadenza, dolore in og… - NicolaPorro : ?? #Zelensky avrebbe chiesto a #Biden l’invio di armi nuove e più potenti. La risposta ???? - marco_disaro : RT @JozeJechich_JJ: Meglio portaborse di Washington che puttane di Mosca #NAFO #NAFOfellas #Putin #PutinWarCrimes #Russia #Ucraina #Russia… - globalistIT : -

RaiNews

L', intanto, rallenta la controffensiva, ma " proclama il presidente Volodymyr- "può sembrare che ci siamo dati una calmata, ma ci stiamo solo preparando al prossimo balzo". E' forte ...Al riguardo,ha esortato a non farsi intimidire dalle dichiarazioni di Putin, perché in caso contrario la Russia verrebbe incoraggiata a tentar di conquistare altri territori in. Il ... Dopo il discorso di Putin esauriti i biglietti aerei per lasciare la Russia. Cina: cessate il fuoco - Truss: da Putin una chiara ammissione di fallimento - Truss: da Putin una chiara ammissione di fallimento Kiev, 21 set. (Adnkronos) – “Non credo che la Russia userà queste armi, non credo che il mondo glielo permetterà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Bild, ...«Putin vorrebbe che l'Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue dei suoi stessi soldati». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in ...