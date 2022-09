Tagliano i capelli e bruciano il velo: la protesta delle donne iraniane non si ferma (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non si ferma la protesta delle donne iraniane che da giorni si sono unite e riunite per rivendicare il rispetto, la dignità e la libertà che gli sono state private, per onorare la memoria di Masha Amini, la giovane donna picchiata fino alla morte perché aveva indossato male il velo. Il nome di Masha Amini, ormai, lo conosciamo tutti perché da giorni rimbalza tra i social network e i media di tutto il mondo, perché girarsi dall’altra parte è impossibile, ora più che mai. La giovane 22enne iraniana, infatti, è diventata la vittima di una tragedia che ha sconvolto tutti quanti. fermate dalle forze dell’ordine durante un viaggio a Teheran con la sua famiglia, la ragazza è stata arrestata dalla polizia religiosa perché aveva indossato male l’hijab, che le lasciava parte dei ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non silache da giorni si sono unite e riunite per rivendicare il rispetto, la dignità e la libertà che gli sono state private, per onorare la memoria di Masha Amini, la giovane donna picchiata fino alla morte perché aveva indossato male il. Il nome di Masha Amini, ormai, lo conosciamo tutti perché da giorni rimbalza tra i social network e i media di tutto il mondo, perché girarsi dall’altra parte è impossibile, ora più che mai. La giovane 22enne iraniana, infatti, è diventata la vittima di una tragedia che ha sconvolto tutti quanti.te dalle forze dell’ordine durante un viaggio a Teheran con la sua famiglia, la ragazza è stata arrestata dalla polizia religiosa perché aveva indossato male l’hijab, che le lasciava parte dei ...

