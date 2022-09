Silvia Slitti contro Ambra Angiolini che non lascia la sua casa: accuse imbarazzanti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Silvia Slitti, nota wedding planner e moglie di Pazzini, ex calciatore, già ieri aveva raccontato una storia con protagonista Ambra Angiolini ma non avendo fatto il suo nome solo pochi minuti fa ha confermato che è proprio l’attrice la protagonista dei suoi dispiaceri. Silvia Slitti ha scritto tutto sui social, una storia dopo l’altra ha raccontato che Ambra Angiolini occupa la sua casa di Milano, senza più alcun diritto. Sono le sue parole, le sue accuse, le conferma e aggiunge che tutto adesso è in mano ai legali, i suoi e quelli di Ambra Angiolini. Sembra che in tutto questo centri anche Massimiliano Allegri ma questo è un problema tra l’allenatore e Ambra. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022), nota wedding planner e moglie di Pazzini, ex calciatore, già ieri aveva raccontato una storia con protagonistama non avendo fatto il suo nome solo pochi minuti fa ha confermato che è proprio l’attrice la protagonista dei suoi dispiaceri.ha scritto tutto sui social, una storia dopo l’altra ha raccontato cheoccupa la suadi Milano, senza più alcun diritto. Sono le sue parole, le sue, le conferma e aggiunge che tutto adesso è in mano ai legali, i suoi e quelli di. Sembra che in tutto questo centri anche Massimiliano Allegri ma questo è un problema tra l’allenatore e. ...

FQMagazineit : “Ambra Angiolini vive a casa mia, il contratto è scaduto ma lei non se ne va”: lo sfogo di Silvia Slitti aggiunge “… - fede_guerrini : Intervista a Silvia Slitti: «Il contratto è scaduto ma Ambra non se ne va da casa mia» - tempoweb : 'Non se ne va da casa mia', l'organizzatrice di eventi accusa #AmbraAngoilini #milano #allegri #21settembre… - GiannijStinson5 : RT @LaskaJuventus: Siccome in questa settimana c’è tanto bisogno di gossip e trash, ecco un thread Silvia Slitti (moglie di Giampaolo Pazzi… - occhio_notizie : Le dure accuse di #SilviaSlitti ad #AmbraAngiolini?? -