Roma violenta, tunisino dà in escandescenze in strada: si scaglia sugli agenti e ne ferisce a morsi tre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma violenta, Milano sotto scacco. Bologna maglia nera degli stupri. E potremmo continuare con il drammatico elenco delle città amministrate dalla sinistra in cui la sicurezza è un’emergenza che non dà tregua. Gli ultimi due episodi criminali che la cronaca rilancia in queste ore, arrivano allora proprio dalla capitale: al centro delle vicende, un immigrato tunisino 26enne e un altro 36enne. Due stranieri che, in ben tre differenti azioni criminali, hanno seminato panico e ferocia. Roma, tunisino dà in escandescenze in strada e morde gli agenti intervenuti La prima delle due vicende risale solo a ieri mattina, quando gli agenti sono intervenuti in Via delle Valli a Roma, dopo una segnalazione che richiedeva ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022), Milano sotto scacco. Bologna maglia nera degli stupri. E potremmo continuare con il drammatico elenco delle città amministrate dalla sinistra in cui la sicurezza è un’emergenza che non dà tregua. Gli ultimi due episodi criminali che la cronaca rilancia in queste ore, arrivano allora proprio dalla capitale: al centro delle vicende, un immigrato26enne e un altro 36enne. Due stranieri che, in ben tre differenti azioni criminali, hanno seminato panico e ferocia.dà inine morde gliintervenuti La prima delle due vicende risale solo a ieri mattina, quando glisono intervenuti in Via delle Valli a, dopo una segnalazione che richiedeva ...

