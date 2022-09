Ordine di Malta, Mattarella ha ricevuto Fra' John Dunlap (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa al Quirinale il Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, haquesta al Quirinale il Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano MilitareOspedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di ...

BiagioRR : RT @messainlatino: #MiL Come Papa Francesco ha cambiato l’Ordine di Malta? Non più necessario il sangue blu ai vertici, sovranità limitata… - messainlatino : #MiL Come Papa Francesco ha cambiato l’Ordine di Malta? Non più necessario il sangue blu ai vertici, sovranità limi… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Macerata. 250 capi di abbigliamento confiscati consegnati dai finanzieri alla Delegazione Marche Sud dell’Ordine di Malta p… - BennettRobertJ : @Pontifex Santo Padre, lei ha commissariato congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l'Ordine di Malta e i Fran… - FarodiRoma : Macerata. 250 capi di abbigliamento confiscati consegnati dai finanzieri alla Delegazione Marche Sud dell’Ordine di… -