Nuovo bonus famiglia da €300 cumulabile con assegno unico: chiedilo immediatamente, è un regalo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un particolarissimo bonus per le famiglie con i figli a carico eroga ben €300. Voi lettori ci chiedete continuamente se ci sono bonus proprio per le famiglie con i figli a carico. ANSAInfatti come è ormai noto sono proprio le famiglie con i figli a carico che stanno riscontrando le maggiori difficoltà con l'inflazione. bonus per le famiglie con i figli a carico L'inflazione mette in difficoltà tutte le famiglie ma è proprio quando ci sono i figli che le spese diventano più pesanti. PixabayQuesto bonus da €300 è sicuramente importante ma bisogna sbrigarsi a chiederlo. Questo bonus da €300 è cumulabile con l'assegno unico universale ma è importante non fare confusione. Infatti da quando ...

