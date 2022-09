Nations League, Italia-Inghilterra: Tonali sta bene e sarà titolare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sarà titolare in Italia-Inghilterra, partita di Nations League in programma venerdì sera a San Siro Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sandro, centrocampista del Milan,in, partita diin programma venerdì sera a San Siro

SimoneTogna : Romeu Lukaku non convocato dal Belgio per gli impegni di Nations League. - BlogSisal : Gli Azzurri tornano in campo per la #UEFANationsLeague ?? Due sfide importanti li attendono ?????????????????? Come finirà… - NiccolFrancesc6 : @Anto_Cap_ De Laurentiis ha ragione quando spara a zero contro queste competizioni. E poi non parliamo di Europeo o… - anglotedesco : Verso Italia-Inghilterra di Nations League. Tornano a casa Politano e Pellegrini - milanino48 : @LucaC_01 tanto per sta nations league di merda non serve chissà che cosa -