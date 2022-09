Napoli | bagno di folla per Conte | “Reddito? Meloni e Renzi fanno guerra ai poveri Sistema di welfare presente nei Paesi occidentali”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)diper il leader del M5s Giuseppeche ha incontrato centinaia di cittadini e militanti. La situazione in Ucraina, il caro bollette e la difesa deldi cittadinanza sono i temi principali di cui ha parlato l’ex presidente del Consiglio in visita al rione Sanità. “Al netto della sceneggiata sul referendum sono molto preoccupato, stiamo andando verso una escalation militare e il conflitto rischia di assumere proporzioni sempre più vaste e incontrollabili. Sono stato un facile profeta – ha detto– ma è chiaro che questa strategia di Washington che trova la convinta adesione di Letta eche sono già con l’elmetto in testa può portarci ad una prospettiva con un rischio molto alto. Vorrei chiedere a chi ha sposato questa strategia ...

...si è intrattenuto a parlare a lungo con Di: 'Non ti lasceremo solo', gli ha detto. Poi ha sorseggiato il suo caffè con Fico e l'ex ministro Sergio Costa . All'uscita dal bar un altrodi ...non va schiacciata solo sul 'sussidio', è molto altro, è prodiga di impegno e risorse, dà ... penetra il cuore del Rione Sanità, si offre a un nuovodi folla . E alla domanda di Repubblica ... Giuseppe Conte torna a Napoli, sarà bagno di folla. Movimento avanti di 10 punti nei sondaggi Infatti sul lungomare di via Caracciolo un uomo anziano è stato drogato proprio con del caffè per poi essere derubato.«Lo dico al Mattino, non schiacciateci solo sul reddito di cittadinanza, noi qui a Napoli portiamo anche tante altre proposte». Nel suo tour alla Sanità, l'ex premier ...