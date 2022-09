Mondiali 2022, il Marocco riabbraccia Ziyech: “Sono pronto ad aiutare la squadra” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finalmente il Marocco potrà tornare a contare su Hakim Ziyech. Il talentuoso esterno del Chelsea torna nel giro della sua Nazionale dopo l’addio del c.t. Vahid Halilhodzic e l’arrivo di Walid Regragui. L’ex Ajax era in attrito con il commissario tecnico precedente a causa di un infortunio inventato con il quale non aveva accolto la convocazione in Nazionale. Queste le dichiarazioni di Halihodzic: “Non posso chiamare un giocatore come Ziyech, neanche se fosse Leo Messi. Può rovinare l’ambiente del gruppo“. La musica cambia con Regragui e Ziyech si è dichiarato molto soddisfatto di tornare a rappresentare i propri colori: “Penso che siano due partite importanti e interessanti, perché Sono le uniche prima del Mondiale. È importante per la nostra squadra vedere a che punto siamo in questo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finalmente ilpotrà tornare a contare su Hakim. Il talentuoso esterno del Chelsea torna nel giro della sua Nazionale dopo l’addio del c.t. Vahid Halilhodzic e l’arrivo di Walid Regragui. L’ex Ajax era in attrito con il commissario tecnico precedente a causa di un infortunio inventato con il quale non aveva accolto la convocazione in Nazionale. Queste le dichiarazioni di Halihodzic: “Non posso chiamare un giocatore come, neanche se fosse Leo Messi. Può rovinare l’ambiente del gruppo“. La musica cambia con Regragui esi è dichiarato molto soddisfatto di tornare a rappresentare i propri colori: “Penso che siano due partite importanti e interessanti, perchéle uniche prima del Mondiale. È importante per la nostravedere a che punto siamo in questo ...

Eurosport_IT : ?????? ARGENTO MONDIALE! ?????? ??????????-????????????-??????????????-????????????????-?????????? ????????????????-???????????????? - Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - Agenzia_Ansa : Seconda medaglia azzurra per gli azzurri al Mondiale di Wollongong in Australia: medaglia d'argento nella staffetta… - antoniorosato72 : Ciclismo: la disavventura di Mollema, attaccato da un gabbiano ai Mondiali. Singolare incidente in Australia per il… - pbrex668 : RT @repubblica: Ciclismo: la disavventura di Mollema, attaccato da un gabbiano ai Mondiali [di Cosimo Cito] -