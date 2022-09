Manuel Vallicella morto a 35 anni: le toccanti parole dopo l’addio a Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Manuel Vallicella è morto a 35 anni: il web ricorda le toccanti parole dette dopo la decisione di abbandonare il trono di Uomini e Donne. Il mondo di Uomini e Donne si è svegliato con la terribile notizie della morte di Manuel Achille Vallicella, uno dei tronisti più amati dal pubblico del programma di Maria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 settembre 2022)a 35: il web ricorda ledettela decisione di abbandonare il trono di. Il mondo disi è svegliato con la terribile notizie della morte diAchille, uno dei tronisti più amati dal pubblico del programma di Maria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - pane3nutella : RT @EleonoraPicciMT: Purtroppo Manuel Vallicella è solo l'ennesima morte di un ragazzo che non è riuscito a chiedere aiuto, che non è stato… - sere21na : RT @marixdmt00: Manuel Vallicella si è tolto la vita... il dolore per la perdita di sua madre è stato troppo grande.. Manuel, ti capisco..… - taniaguida95 : RT @_snoowhite: Sono sconvolta dalla morte di Manuel Vallicella … chissà che dolore forte può provare una persona per arrivare a togliersi… - fatinainside : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… -