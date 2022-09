Lo Hobbit, non solo un libro per bambini: fu il primo tassello di una lunga avventura (Di mercoledì 21 settembre 2022) “In una caverna sottoterra viveva uno Hobbit”. Con queste parole, ai lettori di ottantacinque anni fa, si aprivano i cancelli di Arda, mondo letterario popolato da elfi, nani e molto altro ancora, destinato a vivere, parallelamente al nostro, nella dimensione della fantasia. Il creatore, un certo John Ronald Reuel Tolkien, talentuoso accademico inglese, ambiva a forgiare un’epica rinnovata, ispirata alle antiche tradizioni della sua terra. Per cominciare la sua avventura, decise di partire come si fa nella realtà dalla porta di casa, anche se non era quella di un’abitazione comune. Si trattava di una porta tonda, verde, più piccola del solito, uscio di una caverna inaspettatamente accogliente e rifinita. Ne Lo Hobbit o la riconquista del tesoro, gli abitanti della Contea, gli Hobbit appunto, sono tipetti bassi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “In una caverna sottoterra viveva uno”. Con queste parole, ai lettori di ottantacinque anni fa, si aprivano i cancelli di Arda, mondo letterario popolato da elfi, nani e molto altro ancora, destinato a vivere, parallelamente al nostro, nella dimensione della fantasia. Il creatore, un certo John Ronald Reuel Tolkien, talentuoso accademico inglese, ambiva a forgiare un’epica rinnovata, ispirata alle antiche tradizioni della sua terra. Per cominciare la sua, decise di partire come si fa nella realtà dalla porta di casa, anche se non era quella di un’abitazione comune. Si trattava di una porta tonda, verde, più piccola del solito, uscio di una caverna inaspettatamente accogliente e rifinita. Ne Loo la riconquista del tesoro, gli abitanti della Contea, gliappunto, sono tipetti bassi, ...

