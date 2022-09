Guerra in Ucraina, interviene la Cina: “Dopo discorso Putin serve riaprire il dialogo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) In seguito il discorso di Putin di oggi in cui si è scagliato nuovamente contro l’occidente, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha ribadito la necessità di un dialogo tra la Russia e i suoi avversari in Ucraina. Ogni sforzo per raggiungere un cessate il fuoco dovrà essere sopportato, secondo il vertice della diplomazia cinese. “La posizione della Cina sull’Ucraina è stata coerente e chiara”, ha detto Wang esortando “a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti”. L’annuncio di Putin di una mobilitazione parziale, quindi dell’invio al fronte di 300 mila riservisti, ha prevaricato i limiti della facciata da “operazione militare speciale” da lui impiegata finora per parlare della Guerra in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) In seguito ildidi oggi in cui si è scagliato nuovamente contro l’occidente, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha ribadito la necessità di untra la Russia e i suoi avversari in. Ogni sforzo per raggiungere un cessate il fuoco dovrà essere sopportato, secondo il vertice della diplomazia cinese. “La posizione dellasull’è stata coerente e chiara”, ha detto Wang esortando “a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti”. L’annuncio didi una mobilitazione parziale, quindi dell’invio al fronte di 300 mila riservisti, ha prevaricato i limiti della facciata da “operazione militare speciale” da lui impiegata finora per parlare dellain ...

