Grande Fratello Vip, la clamorosa gaffe di Sara Manfuso. Guarda Luca Salatino ai fornelli e dice: “Ma tu non sei un concorrente” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizio scoppiettante di convivenza per i vipponi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Anche a voi, magari, sarà capitato di leggere i nomi del cast o Guardare la diretta e chiedervi chi siano alcuni dei concorrenti: è più normale non conoscere tutti. Se però a farlo è proprio una di loro le cose cambiano e il risultato è una clamorosa gaffe. È successo nelle scorse ore a Sara Manfuso: l’opinionista è arrivata in cucina e ha trovato Luca Salatino, chef ex tronista di Uomini e Donne, ai fornelli, intentoa cucinare una carbonara per tutti i compagni. Al che lei si è avvicinata e ha esclamato: “Ma tu non sei un concorrente”. Quando gli altri presenti le hanno fatto notare che sì, è proprio uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizio scoppiettante di convivenza per i vipponi della nuova edizione delVip. Anche a voi, magari, sarà capitato di leggere i nomi del cast ore la diretta e chiedervi chi siano alcuni dei concorrenti: è più normale non conoscere tutti. Se però a farlo è proprio una di loro le cose cambiano e il risultato è una. È successo nelle scorse ore a: l’opinionista è arrivata in cucina e ha trovato, chef ex tronista di Uomini e Donne, ai, intentoa cucinare una carbonara per tutti i compagni. Al che lei si è avvicinata e ha esclamato: “Ma tu non sei un”. Quando gli altri presenti le hanno fatto notare che sì, è proprio uno dei ...

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, la clamorosa gaffe di Sara Manfuso. Guarda Luca Salatino ai fornelli e dice: “Ma tu non sei un… - X1H44686888 : RT @LelloCicciotti: SARA MAIFUSO...MOGLIE DI ANDREA ROMANO DEL PD E SEMPRE CONTRO BERLUSCONI ADESSO MOSTRA TETTE E CULO AL GRANDE FRATELLO… - elisabe85050410 : RT @zqnzonelli: non un daytime di amici che è durato mezz'ora ha fatto più share di una puntata del grande fratello che dura due ore , ques… -