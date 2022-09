Giuseppe Pecoraro | dal Palazzo di Governo al Parlamento | Ecco perché ho deciso di scendere in campo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) di Maridì Vicedomini, “un giurista di razza”, di gloriosa tradizione familiare forense, già prefetto di Roma, è candidato alla Camera dei Deputati con “Fratelli d’Italia” a Napoli, sua città natale. Prefetto,la sua scelta diin prima persona in politica?La mia decisione deriva dalla volontà di pormi dall’altra sponda dalla parte di coloro che criticano costantemente e spesso senza cognizione di causa, chiunque si adopera per la politica. Dopo avere dedicato la mia vita professionale al servizio della legalità e della giustizia, mi sono detto basta: ora ci provo, mi misuro in un nuovo contesto che comunque mi appassiona, vediamo cosa so fare. Attesa una brillantissima carriera, la sua è dunque una nuova sfida?Nonostante la mia età anagrafica, sono ancora pieno di entusiasmo e molto ...

... ma anche il diplomatico ed ex ministro degli esteri del governo Monti Giulio Terzi di Sant'Agata e il prefetto. E ancora, l'ex portavoce della comunità ebraica di Roma Ester Mieli ...Il nativo di Rignano, in realtà, si è distinto solo per due polemiche sterili conConte ... Ha sostituito Bertinotti eScanio con Bonelli e Fratoianni ma dice, tanto non ci facciamo il ... Giuseppe Pecoraro nella lista di Fratelli d'Italia. Le foto del candidato La macchina organizzativa di Fratelli d'Italia si è già messa in moto, tutto deve essere pronto per venerdì alle 16 quando a Napoli arriverà Giorgia Meloni. La ...Fratelli d'Italia candida a queste elezioni diversi volti noti degli esecutivi Berlusconi ed esclude Crosetto, che però potrebbe avere ruoli di governo, mentre Meloni correrà in vari collegi.