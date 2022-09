orizzontescuola : Docente picchiata da una studentessa bocciata lo scorso anno: 15 giorni di prognosi - infoitinterno : Docente picchiata in aula da una studentessa 19enne - scuolainforma : Docente picchiata in aula da una studentessa 19enne: è accaduto in Calabria -

Pil in, trasporti paralizzati e un progressivo depauperamento del patrimonio delle ... Come Evgeny Gontmakher ,ucraino di Leopoli, formatosi all'Università statale di Mosca e in forza ...... studentessa), Teresa Corallo (ex consigliera comunale imprenditrice), Antonio Bonaccorso (ex consigliere comunale), Angelo Attanasio (insegnante), Giampaolo Caruso (), Giuliana Gianna (...Sull’aggressione avvenuta sabato scorso al liceo scientifico Guarasci indaga l’Arma. Il silenzio del preside Gallelli ...Docente aggredita e picchiata in Calabria, l'episodio è accaduto sabato scorso in un'aula del liceo scientifico di Soverato.