Caro Energia, Coldiretti: Addio i fiori italiani. I costi per piante e sementi aumentati del 95% (Di mercoledì 21 settembre 2022) Addio ai fiori italiani, con +95 per cento dei costi per piante e sementi e’ allarme rosso per i vivai travolti da rincari dell’Energia che colpiscono l’intera filiera, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni fino al gasolio per il riscaldamento delle serre con il calo delle temperature per l’arrivo dell’autunno. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Crea in occasione del Flormart, fiera di un settore di eccellenza del made in Italy che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200mila posti di lavoro messi a rischio dalla crisi energetica. Le aziende florovivaistiche – evidenzia Coldiretti – stanno affrontando aumenti di costi a valanga: +250 per cento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022)ai, con +95 per cento deipere’ allarme rosso per i vivai travolti da rincari dell’che colpiscono l’intera filiera, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni fino al gasolio per il riscaldamento delle serre con il calo delle temperature per l’arrivo dell’autunno. E’ quanto emerge dall’analisi dellasu dati Crea in occasione del Flormart, fiera di un settore di eccellenza del made in Italy che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200mila posti di lavoro messi a rischio dalla crisi energetica. Le aziende florovivaistiche – evidenzia– stanno affrontando aumenti dia valanga: +250 per cento ...

