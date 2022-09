Anche nei prossimi anni l’Italia resterà dalla parte dell’Ue e della Nato, assicura Draghi (Di mercoledì 21 settembre 2022) La guerra della Russia all’Ucraina mina «i valori» e «gli ideali» della comunità internazionale, che deve restare unita e ferma nella riposta all’arroganza di Vladimir Putin, Anche nel caso dei referendum sul Donbass che, ancora una volta, «violano il diritto internazionale». Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato per la seconda e ultima volta davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, facendo un appello alla comunità internazionale a non dividersi davanti alle provocazioni dello «zar». l’Italia, ha assicurato Draghi in vista delle elezioni del 25 settembre, «Anche nei prossimi anni continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli alleati della ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) La guerraRussia all’Ucraina mina «i valori» e «gli ideali»comunità internazionale, che deve restare unita e ferma nella riposta all’arroganza di Vladimir Putin,nel caso dei referendum sul Donbass che, ancora una volta, «violano il diritto internazionale». Il presidente del Consiglio Marioha parlato per la seconda e ultima volta davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, facendo un appello alla comunità internazionale a non dividersi davanti alle provocazioni dello «zar»., hatoin vista delle elezioni del 25 settembre, «neicontinuerà a essere protagonistavita europea, vicina agli alleati...

Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli al… - GiovaQuez : Nei giorni in cui emergono notizie sulle torture e si riesumano corpi a Izyum i mejo cojoni di casa nostra fanno pa… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco La #preghiera non è un’attività da svolgere solo in momenti di riposo, ma anche durante la nostra vi… - GabrielParker74 : RT @ilruttosovrano: Meloni si augura la vittoria di Vox, il partito spagnolo integralista religioso, antifemminista, che vuole la 'deportaz… - BonoVoxel : @Micheles7500 @FantuzziF Poi puoi anche dividere la popolazione invitandoli a denunciarsi gli uni gli altri, spende… -