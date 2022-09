Rdc, scontro in tv, Specchia zittisce il grillino Ricciardi: mi prende per i fondelli? Non ha funzionato (video) (Di martedì 20 settembre 2022) Rdc, la variabile impazzita che sta alzando l’asticella dello scontro elettorale in questi ultimi giorni prima del voto di domenica prossima. L’ultimo acceso confronto sul tema, non a caso, ha scatenato l’ennesimo duello tv: stavolta tra Francesco Specchia e Riccardo Ricciardi, questa mattina ospiti di Omnibus su La7. Tra i due sono scintille: e alla fine, tra dati concreti snocciolati dalla firma di Libero e slogan elettorali con cui l’esponente grillino tenta di sbandierare la misura assistenziale, in studio si acclara una prima certezza: ad oggi, il reddito di cittadinanza non ha funzionato. Sicuramente non nella misura in cui avrebbe dovuto. Rdc, scontro di fuoco in tv tra Specchia e il grillino Ricciardi Il tema è caldo e la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Rdc, la variabile impazzita che sta alzando l’asticella delloelettorale in questi ultimi giorni prima del voto di domenica prossima. L’ultimo acceso confronto sul tema, non a caso, ha scatenato l’ennesimo duello tv: stavolta tra Francescoe Riccardo, questa mattina ospiti di Omnibus su La7. Tra i due sono scintille: e alla fine, tra dati concreti snocciolati dalla firma di Libero e slogan elettorali con cui l’esponentetenta di sbandierare la misura assistenziale, in studio si acclara una prima certezza: ad oggi, il reddito di cittadinanza non ha. Sicuramente non nella misura in cui avrebbe dovuto. Rdc,di fuoco in tv trae ilIl tema è caldo e la ...

GiovanniDiBel17 : @fuffa46 @guffanti_marco Non capisco perché non dovrebbe andare, non esiste questo scontro nord-sud, il rdc è uno s… - ApolideL : Apartheid in un cinema di Forlì. 3 o 4 ceffi circondano un extracomunitario per farlo uscire dopo che ha pagato il… - antonioneox78 : Vergognatevi avete creato uno scontro sociale tra chi prende il Rdc e non può mangiare e chi paga le tasse per uno… - QdSit : Il tour elettorale di Matteo Renzi ha portato l'esponente di Italia Vivaa Palermo, tra l'altro proprio nelle ore su… - LinaPenny1 : RT @sinisteritas: @ldibartolomei In realtà se avesse detto 'con' la scorta avremmo potuto pensare che #Conte auspicava la rissa, ma ha dett… -