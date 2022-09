(Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto a Roma un convegno dell’Associazione Medici(AME), nel quale sono stati trattati una serie di temi, tra cui i problemi alla. Nel corso dell’iniziativa, si è parlato delle novità diagnostiche, dei nuovi farmaci introdotti sul mercato e dei recenti trattamenti conservativi che affiancano quelli classici. In un’intervista all’Italpress, il presidente dell’AME, Franco Grimaldi, ha evidenziato gli ultimi passi avanti sul fronte delle terapie legate allee, ricordando come una larga fasciapopolazione italiana ne soffra, e non di rado senza averne contezza: “Per quanto riguarda la patologiaa, il 60%popolazione si trova a soffrire di una patologia nodularea o ...

IlModeratoreWeb : Patologie della tiroide, endocrinologi “Decisiva la diagnosi precoce” - - ledicoladelsud : Patologie della tiroide, endocrinologi “Decisiva la diagnosi precoce” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto a Roma un convegno dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME), nel quale sono stat… -

Italpress

... attraverso la selezione dei migliori progetti di ricerca sulle propriedi interesse. ... studierà come monitorare e modulare l'attività delle areecorteccia cerebrale coinvolte nell'...La culturaprevenzione è uno degli aspetti fondamentali per la vita di molte donne, vittime troppo spesso dioncologiche che, se diagnosticate in ritardo diventano sempre più ... Patologie della tiroide, endocrinologi "Decisiva la diagnosi precoce" Agenzia di stampa Italpress In un’intervista all’Italpress, il presidente dell’AME, Franco Grimaldi, ha evidenziato gli ultimi passi avanti sul fronte delle terapie legate alle patologie tiroidee, ricordando come una larga ...La Fondazione Telethon ha annunciato i vincitori dei dieci progetti di ricerca finanziati per lo studio di sei malattie genetiche rare ...