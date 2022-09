Milan | infortunio Theo Hernandez | tremano i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 20 settembre 2022) Brutta tegola per la sua nazionale ma anche iisti, l’diè più grave del previsto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le speranze deiisti ma anche dei francesi di vederein campo si sono spente definitivamente ieri, l’muscolare è stato confermato e dai primi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.