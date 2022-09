Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 20 settembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 20 settembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 17, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (109) 5 (97) 68 (72) 41 (71) 61 (68) Cagliari: 75 (78) 54 (68) 41 (65) 6 (61) 39 (60) Firenze: 16 (75) 12 (73) 8 (69) 14 (60) 38 (56) Genova: 14 (92) 21 (90) 24 (90) 83 (87) 89 (72) Milano: 59 (122) 42 (108) 75 (66) 54 (64) 11 (61) Napoli: 86 (71) 25 (61) 32 (61) 69 (60) 39 (56) Palermo: 79 (93) 61 (84) 9 (62) 78 (56) 53 (52) Roma: 16 (113) 62 (76) 23 (67) 44 (52) 25 (45) Torino: 63 (79) 84 (78) ...

leggoit : Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 20 settembre 2022: numeri vincenti e quote - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 20 settembre 2022 - GiGi_Lotto : Sistema SuperEnalotto ridotto di 15 numeri a garanzia del 5, valido dal 20 settembre2022 - infoitcultura : Estrazioni Lotto 20 settembre 2022: Lotto, Superenalotto e 10eLotto Estrazioni di oggi - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 20-09-2022 -

, le estrazioni di oggi martedì 20 settembre 2022 , con il jackpot che ammonta oggi a 274.3 milioni di euro, cifra record in Italia e nel mondo. Seguite le estrazioni di oggi in ...I risultati die 10eLotto della serata del 17 settembre 2022. La sestina mancante delè sparita da oltre ...Il Lazio va ancora una volta a segno grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 17 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 26.093,30 euro. La prima giocata vincent ...Avezzano. Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 17 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5Stella” da 652.332,50 euro. La giocata vincente è stata centrata nella ricevi ...