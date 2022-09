LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero 11° al traguardo, Nicolas Milesi sesto dopo 14,1 km (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Questa la top ten provvisoria all’arrivo: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 35:18.45 2 35 RAGILO Frank Aron EST +1:19.27 3 33 MARIVOET SCHOLIERS Duarte BEL +1:21.44 4 51 LEIDERT Louis GER +1:34.67 5 40 ROGERS Cameron AUS +1:39.12 6 37 NOVAK Pavel CZE +1:42.84 7 34 TAVARES Goncalo POR +2:03.64 8 30 COLORADO OSORIO William COL +2:08.56 9 36 VLOT Mees NED +2:21.17 10 38 GUSTIN Alexander USA +2:32.01 07.37 Ottavo tempo al traguardo per il colombiano William Colorado Osorio (+2’08”56). 07.37 Milesi ha perso soltanto 17” dal km 7,1 alla fine del primo giro. È stato decisamente uno dei migliori in questo tratto. 07.35 sesto crono per Nicolas Milesi al termine del primo giro. 18:06.14 il buon tempo dell’azzurro ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 Questa la top ten provvisoria all’arrivo: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 35:18.45 2 35 RAGILO Frank Aron EST +1:19.27 3 33 MARIVOET SCHOLIERS Duarte BEL +1:21.44 4 51 LEIDERT Louis GER +1:34.67 5 40 ROGERS Cameron AUS +1:39.12 6 37 NOVAK Pavel CZE +1:42.84 7 34 TAVARES Goncalo POR +2:03.64 8 30 COLORADO OSORIO William COL +2:08.56 9 36 VLOT Mees NED +2:21.17 10 38 GUSTIN Alexander USA +2:32.01 07.37 Ottavo tempo alper il colombiano William Colorado Osorio (+2’08”56). 07.37ha perso soltanto 17” dal km 7,1 alla fine del primo giro. È stato decisamente uno dei migliori in questo tratto. 07.35crono peral termine del primo giro. 18:06.14 il buon tempo dell’azzurro ...

