Le scuse di Allegri e il buonsenso di Arrivabene (Di martedì 20 settembre 2022) Ascoltando le parole di Maurizio Arrivabene (amministratore delegato della Juve) prima della partita di Monza, si ha la sensazione di una certa coerenza amministrativa, specialmente quando il dirigente dice che sarebbe una follia cacciare Allegri visto il programma di quattro anni da percorrere con il mister. Se poi andate a sentire la risposta a chi gli domandava lumi sul possibile esonero, capirete meglio il perché di certe affermazioni ( «Poi quello che viene chi lo paga?»), facendo intuire che l'ostacolo è soprattutto di natura economica. E l'ad bianconero si ferma a queste poche parole evitando di colpevolizzare chicchessia, anzi mettendosi lui stesso sul banco degli imputati perché facente parte del vertice societario. Non così però l'allenatore che, quasi a scusante dei mancati risultati, asserisce: «Mi hanno dato in mano una Juve virtuale». E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ascoltando le parole di Maurizio(amministratore delegato della Juve) prima della partita di Monza, si ha la sensazione di una certa coerenza amministrativa, specialmente quando il dirigente dice che sarebbe una follia cacciarevisto il programma di quattro anni da percorrere con il mister. Se poi andate a sentire la risposta a chi gli domandava lumi sul possibile esonero, capirete meglio il perché di certe affermazioni ( «Poi quello che viene chi lo paga?»), facendo intuire che l'ostacolo è soprattutto di natura economica. E l'ad bianconero si ferma a queste poche parole evitando di colpevolizzare chicchessia, anzi mettendosi lui stesso sul banco degli imputati perché facente parte del vertice societario. Non così però l'allenatore che, quasi a scusante dei mancati risultati, asserisce: «Mi hanno dato in mano una Juve virtuale». E ...

nicoo1402 : @__grazy87 @leleadani 'Gasperini non trova tutte queste scuse' fa già ridere così. Ma lui chiaramente quando parla… - michelplatinic : Per la prossima partita di campionato, già pronte le scuse di Massimiliano Allegri: 'I ragazzi sono tornati stanch… - Graghibe65 : Spero che allegri rimanga fino a quando avrà pogba, chiesa e di maria disponibili per vedere che scuse si inventera' - danilevicis : Sono dell'idea che a questo punto, debba rimanere #Allegri, almeno fino a fine stagione. Così i vari Okapi, Spera… - Rosa_Pileggi : @mirkonicolino Scuse di Agnelli per non mandare via Allegri -