Kate con le perle della Regina, Meghan snobba la veletta (Di martedì 20 settembre 2022) Addio alla Regina Elisabetta. Durante il funerale svoltosi questa mattina, la parata del corteo finale ha raggiunto Wellington Arch, monumento in onore del Duca di Ferro che sconfisse Napoleone, dove il feretro della sovrana defunta è stato trasferito su un carro funebre per il viaggio definitivo: quello che porterà le sue spoglie mortali fuori Londra, fino alla sepoltura nella cappella di St George, presso il castello di Windsor. La processione si è arrestata al suono dei fischietti dei reparti di scorta della Royal Navy, seguita a piedi ancora una volta dai 4 figli della matriarca (re Carlo e i principi Anna, Andrea ed Edoardo) e dai due figli di Carlo, l'erede al trono William e il secondogenito Harry. I look dei reali presenti hanno fatto molto discutere, in particolare quelli delle donne ‘di casa'. Ovviamente il ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Addio allaElisabetta. Durante il funerale svoltosi questa mattina, la parata del corteo finale ha raggiunto Wellington Arch, monumento in onore del Duca di Ferro che sconfisse Napoleone, dove il feretrosovrana defunta è stato trasferito su un carro funebre per il viaggio definitivo: quello che porterà le sue spoglie mortali fuori Londra, fino alla sepoltura nella cappella di St George, presso il castello di Windsor. La processione si è arrestata al suono dei fischietti dei reparti di scortaRoyal Navy, seguita a piedi ancora una volta dai 4 figlimatriarca (re Carlo e i principi Anna, Andrea ed Edoardo) e dai due figli di Carlo, l'erede al trono William e il secondogenito Harry. I look dei reali presenti hanno fatto molto discutere, in particolare quelli delle donne ‘di casa'. Ovviamente il ...

