“Il calcio mi ha salvato la vita, i miei genitori piangono da tre giorni”. Primo granata in maglia azzurra (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono contentissimo di essere in Nazionale, è un’esperienza incredibile per me. Mi sento fortunato, sono arrivato qui e i ragazzi mi hanno accolto alla grande. Ripensando a tutta la strada che ho fatto, essere qui è un qualcosa di incredibile”. Lo ha detto ai microfoni di Raisport l’esterno destro della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, inserito dal ct Mancini nella lista dei convocati azzurri per le prossime due gare. “Io vengo da Barra, un quartiere di Napoli molto difficile dove ogni giovane fa fatica a crescere e trovare lavoro – ha raccontato Mazzocchi -. In famiglia sono tutti entusiasti di avere un ragazzo del quartiere arrivato a questi livelli. I miei genitori piangono di gioia da tre giorni, ancora non ci credono. Loro hanno sempre creduto in me, così come i miei fratelli. Io per aiutare i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono contentissimo di essere in Nazionale, è un’esperienza incredibile per me. Mi sento fortunato, sono arrivato qui e i ragazzi mi hanno accolto alla grande. Ripensando a tutta la strada che ho fatto, essere qui è un qualcosa di incredibile”. Lo ha detto ai microfoni di Raisport l’esterno destro della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, inserito dal ct Mancini nella lista dei convocati azzurri per le prossime due gare. “Io vengo da Barra, un quartiere di Napoli molto difficile dove ogni giovane fa fatica a crescere e trovare lavoro – ha raccontato Mazzocchi -. In famiglia sono tutti entusiasti di avere un ragazzo del quartiere arrivato a questi livelli. Idi gioia da tre, ancora non ci credono. Loro hanno sempre creduto in me, così come ifratelli. Io per aiutare i ...

