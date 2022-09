Ginevra Lamborghini lanciata sulla sorella Elettra: “Mi ha bloccata ovunque” (Di martedì 20 settembre 2022) Manco il tempo di varcare la soglia della porta rossa che Ginevra Lamborghini ha già iniziato a parlare di sua sorella famosa Elettra e non smetterà tanto facilmente. L’ultima new entry in quota Riccanza ha una questione familiare irrisolta, che sembra dover prepotentemente entrare nel reality show Mediaset. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ginevra Lamborghini rivela sulla sorella Elettra: “Facciamo Natale e Capodanno separate“ Non si sa perché, ma tra le sorelle Lamborghini non scorre buon sangue e Ginevra sembra proprio volerlo annunciare a tutta Italia, forse sperando nelle capacità di Signorini di farle riappacificare in diretta. Ma Alfonso non è Maria ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Manco il tempo di varcare la soglia della porta rossa cheha già iniziato a parlare di suafamosae non smetterà tanto facilmente. L’ultima new entry in quota Riccanza ha una questione familiare irrisolta, che sembra dover prepotentemente entrare nel reality show Mediaset. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7rivela: “Facciamo Natale e Capodanno separate“ Non si sa perché, ma tra le sorellenon scorre buon sangue esembra proprio volerlo annunciare a tutta Italia, forse sperando nelle capacità di Signorini di farle riappacificare in diretta. Ma Alfonso non è Maria ...

