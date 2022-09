Francesca Del Taglia, dopo la separazione l’addio è straziante: tanti i messaggi di conforto dei fan (Di martedì 20 settembre 2022) Solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere a tutti della fine della storia d’amore nata tanti anni fa negli studi di Canale 5 e ora è arrivato l’addio pubblicato sui social. Il messaggio straziante ha commosso tutto i fan di Francesca Del Taglia. Sembra uno scherzo del destino, eppure la protagonista del noto dating show ha dovuto affrontare anche un altro dolore, proprio adesso. Francesca-Del-Taglia-Altranotizia.it- (Fonte: Instagram)La ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi si è messa a nudo rivelando le sue sensazioni e il dolore provato per la fine del matrimonio ma a quanto pare ora già un altro triste addio sta rattristando il cuore di Francesca Del ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 settembre 2022) Solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere a tutti della fine della storia d’amore nataanni fa negli studi di Canale 5 e ora è arrivatopubblicato sui social. Ilha commosso tutto i fan diDel. Sembra uno scherzo del destino, eppure la protagonista del noto dating show ha dovuto affrontare anche un altro dolore, proprio adesso.-Del--Altranotizia.it- (Fonte: Instagram)La ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi si è messa a nudo rivelando le sue sensazioni e il dolore provato per la fine del matrimonio ma a quanto pare ora già un altro triste addio sta rattristando il cuore diDel ...

