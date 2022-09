Di Maio su Facebook e la disperata caccia ai voti di Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Luigi Di Maio protagonista negli ultimi giorni su Facebook. Proprio quegli ultimi giorni – dettaglio non irrilevante – precedenti il voto del 25 settembre, che ormai si avvicina a passi da gigante. Con un altro particolare cui prestare attenzione, ovvero la circoscrizione in cui concorre il ministro degli Esteri uscente: Napoli e provincia, come riportava a suo tempo ilSole24Ore. È un Giggino tutto sole, pizza, mandolino, Napoli e San Gennaro Giggino Di Maio su Facebook è scatenato. Nell’ultima settimana sulla pagina del profilo del ministro trovate una collezione di luoghi comuni popolari su Napoli davvero invidiabile, da record, ai quali il ministro si presta senza alcun timore: dai presepi, a Maradona, alla pizza, e poi i classici sole, mare, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Luigi Diprotagonista negli ultimi giorni su. Proprio quegli ultimi giorni – dettaglio non irrilevante – precedenti il voto del 25 settembre, che ormai si avvicina a passi da gigante. Con un altro particolare cui prestare attenzione, ovvero la circoscrizione in cui concorre il ministro degli Esteri uscente:e provincia, come riportava a suo tempo ilSole24Ore. È un Giggino tutto sole, pizza, mandolino,e San Gennaro Giggino Disuè scatenato. Nell’ultima settimana sulla pagina del profilo del ministro trovate una collezione di luoghi comuni popolari sudavvero invidiabile, da record, ai quali il ministro si presta senza alcun timore: dai presepi, a Maradona, alla pizza, e poi i classici sole, mare, ...

