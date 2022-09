Cosa si cela dietro la figura di Mark Caltagirone, l’uomo misterioso di Pamela Prati (Di martedì 20 settembre 2022) Mark Caltagirone più che una persona è un caso. La sua figura è spesso associata a Pamela Prati, ex prima donna del Bagaglino, la storica compagnia di varietà fondata nella metà degli anni Sessanta da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. E ora che la showgirl sarda è tornata in televisione, in qualità di concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip, il nome di Caltagirone è di nuovo tra quelli che solleticano di più la curiosità dei telespettatori. In questo articolo spiegheremo chi è Mark Caltagirone, o meglio Cosa si cela dietro la sua figura, che un paio di anni fa – per diversi mesi – era finita sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022)più che una persona è un caso. La suaè spesso associata a, ex prima donna del Bagaglino, la storica compagnia di varietà fondata nella metà degli anni Sessanta da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. E ora che la showgirl sarda è tornata in televisione, in qualità di concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip, il nome diè di nuovo tra quelli che solleticano di più la curiosità dei telespettatori. In questo articolo spiegheremo chi è, o megliosila sua, che un paio di anni fa – per diversi mesi – era finita sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani ...

