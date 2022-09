Come gli smartphone hanno cambiato il modo di gestire la nostra vita (Di martedì 20 settembre 2022) È un mantra ormai, in ogni ambito. Ovunque sentiamo affermare che la società è liquida. Lo è il lavoro, naturalmente, ma anche il tempo libero, la famiglia, la politica. La fine dei ruoli tradizionali si accompagna a una flessibilità sempre più spinta in ogni aspetto della vita. Non è solo più comune cambiare lavoro o partner, ma si muta anche il modo e il luogo di svolgere la propria professione e di intraprendere una relazione. A distanza, per esempio. Non si tratta solo di una trasformazione sociologica, di un cambio di mentalità. Alla base di tutto ciò vi è anche la rivoluzione tecnologica, che ci ha portato uno strumento che oggi diamo per scontato, e di cui sottovalutiamo la portata innovativa: lo smartphone. Con la sua connessione alla rete ci consente di parlare in tempo reale con un amico in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 settembre 2022) È un mantra ormai, in ogni ambito. Ovunque sentiamo affermare che la società è liquida. Lo è il lavoro, naturalmente, ma anche il tempo libero, la famiglia, la politica. La fine dei ruoli tradizionali si accompagna a una flessibilità sempre più spinta in ogni aspetto della. Non è solo più comune cambiare lavoro o partner, ma si muta anche ile il luogo di svolgere la propria professione e di intraprendere una relazione. A distanza, per esempio. Non si tratta solo di una trasformazione sociologica, di un cambio di mentalità. Alla base di tutto ciò vi è anche la rivoluzione tecnologica, che ci ha portato uno strumento che oggi diamo per scontato, e di cui sottovalutiamo la portata innovativa: lo. Con la sua connessione alla rete ci consente di parlare in tempo reale con un amico in ...

