Carolina Marconi, controlli dopo il tumore: "Ho urlato di gioia" (Di martedì 20 settembre 2022) Carolina Marconi può tirare un grande sospiro di sollievo. In un post su Instagram, l'ex gieffina ha aggiornato i followers sull'esito dei controlli per il tumore al seno. Buone notizie per lei, che ha sconfitto il brutto male. Un messaggio che è stato sommerso dall'affetto dei fan, ma anche di amici e colleghi. Tra i tanti commenti anche quelli di Manila Nazzaro, che ha scritto: "Forza guerriera!". "Con il tuo splendido sorriso, avanti tutta", le parole di Angela Melillo. Carolina Marconi ha aggiornato i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni di salute, dopo aver sconfitto un tumore al seno: "Ciao ragazzi, ..."

