Apple | problemi di compatibilità tra iPhone 14 Pro | TikTok e Instagram | la fotocamera trema ed emette strani ronzii

(Di martedì 20 settembre 2022) Un problema che, inizialmente, era passato in sordina, ma che sta lentamente colpendo diversi nuovi dispositivi acquistati fin dal day one. Parliamo di14 Pro e dellacon le app di terze parti comeed14 Pro:alla– 20922 www.computermagazine.itTra le evidenti peculiarità di14 Pro ci sono sicuramente le fotocamere. Il passo in avanti rispetto allo scorso anno, quando13 Pro si imponeva sul mercato come “il migliore di sempre”, è sotto gli occhi di tutti. Dal sensore che passa a 48 megapixel, al sempre ottimo ProRaw, fino alla qualità sopraffina dei video con ProRes, stabilizzazione, modalità Cinema e tanto altro. Tuttavia, se da un lato ...

... che non rispecchiano affatto il modo in cui funziona il sistema operativo di. Oggi un iPhone, è bene chiarirlo, può gestire senzaprocessi in background anche complessi, e questo ...E' notizia di questa mattina cheha riconosciuto icon la fotocamera di iPhone 14 Pro ed ha annunciato l' arrivo di un fix software per la settimana prossima , che dovrebbe risolvere quello che è descritto come un bug ...L’attore è il protagonista di "Emancipation", diretto da Antoine Fuqua ("Training Day"), basato sulla storia vera di uno ...Dove c’era un vuoto, Apple crea un’isola: la Dynamic Island è un nuovo elemento grafico e interattivo che ripensa la parte superiore dello schermo, probabilmente la più importante novità introdotta ne ...