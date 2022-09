Amazon Prime Day fa il bis in autunno: un leak conferma l’arrivo del nuovo evento, ecco quando sarà (Di martedì 20 settembre 2022) Un Prime Day bis? A quanto pare nei piani di Amazon ci sarebbe l’idea di creare un nuovo evento dedicato a sconti esclusivi per i suoi abbonati in autunno. Un leak avrebbe confermato i piani dell’azienda. Amazon Prime Day fa il bis in autunno – 20922 www.computermagazine.itUn’annata indimenticabile per l’eCommerce di Jeff Bezos. Dopo i consueti eventi dedicati a sconti esclusivi e non, come il Prime Day e il Black Friday, sarebbe pronto un nuovo, ennesimo momento di promozioni folli. Un nuovo Prime Day, il secondo dell’anno, spostato però nel periodo autunnale e non, come al solito, solo e soltanto durante l’estate. Nello specifico si collocherebbe ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 settembre 2022) UnDay bis? A quanto pare nei piani dici sarebbe l’idea di creare undedicato a sconti esclusivi per i suoi abbonati in. Unavrebbeto i piani dell’azienda.Day fa il bis in– 20922 www.computermagazine.itUn’annata indimenticabile per l’eCommerce di Jeff Bezos. Dopo i consueti eventi dedicati a sconti esclusivi e non, come ilDay e il Black Friday, sarebbe pronto un, ennesimo momento di promozioni folli. UnDay, il secondo dell’anno, spostato però nel periodo autunnale e non, come al solito, solo e soltanto durante l’estate. Nello specifico si collocherebbe ...

