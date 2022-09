WWE | Karrion Kross o Bray Wyatt? chi c’è dietro il “coniglio bianco”?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nella scorsa puntata di Smackdown, un solo minuto dell’ora e mezza della puntata, ha mandato i visibilio i fans. Parliamo dei 60 secondi circa in cui la canzone “White Rabbit” ha risuonato nelle casse dell’arena. Ciò ha portato a speculazioni di vario genere su cosa la WWE ci volesse dire. C’è chi ha pensato ad un errore, chi invece alla possibilità che la federazione stesse preannunciando il ritorno di The Fiend. Possibile soluzione del problema Ricordiamo che, durante la carrellata di licenziamenti messa in atto dalla WWE nella calda estate del 2021,fu licenziato. La notizia ebbe un tale clamore, e fu così inaspettata, che molti si chiesero se ci fosse stato un incidente nel backstage che potesse spiegare tale decisione. Ad oggi, ancora, non è del tutto chiaro il quadro della situazione. Per cui, dopo più di un anno di attesa, ...